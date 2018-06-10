شاهد مسلسل اختفاء الحلقة 26

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول دكتورة جامعية في روسيا، وتعيش مع زوجها هناك، لكن فجأة وبدون مقدمات يختفي زوجها، لتبدأ رحلة البحث عنه، ويصل بها الأمر للعودة إلى مصر في - اقرأ المزيد...