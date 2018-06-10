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شاهد مسلسل الرحلة الحلقة 26

تاريخ النشر: 10/06/2018 - آخر تحديث: 02:01

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة أشخاص، شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم (710) متجهة من بيروت إلى القاهرة، وركاب الرحلة وهم أبطال المسلسل الأساسيون، - اقرأ المزيد...

باسل خياط

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حنان مطاوع

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ريهام عبدالغفور

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وليد فواز

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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