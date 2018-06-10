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شاهد مسلسل بركة الحلقة 26
تاريخ النشر: 10/06/2018 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
تدور الأحداث حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة - اقرأ المزيد...
عمرو سعد-
هنادي مهنى-
محمد أبو داود-
هالة صدقي
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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