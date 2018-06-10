شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 26

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول شابين تعيش أسرة كلًا منهما في مستوى بسيط، ويسعى الشابين إلى تحقيق النجاح في عملهما، لكن نتيجة لعدد من الظروف لا ينجحان في القيام بذلك، - اقرأ المزيد...