X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 14:32 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل رسايل الحلقة 26

تاريخ النشر: 10/06/2018 - آخر تحديث: 02:01

ملخص القصة:

تدور أحداثه حول الأسر المصرية التي تنتمي للطبقة المتوسطة التي تعيش تحت خط الفقر وتعاني كثيرًا، من خلال فتاة تعيش مع والدها الذي يحال إلى المعاش، تحلم هذه - اقرأ المزيد...

مي عز الدين

-

خالد سليم,

-

عبدالرحمن أبو زهرة

-

هاجر الشرنوبي, رزان مغربي

-

محمود كمال

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 20
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 25
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 19
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 21
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 16
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 17
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 18
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 14
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 13
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 15
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 12
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 10
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 11
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 8
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 9
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 4
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 7
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 5
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 3
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 1
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 2
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 24
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 23
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 22
شاهد مسلسل رسايل الحلقة 6
من عرب 48

"القضية 4000" أولا.. نتنياهو يخضع للتحقيق مجددا بملفات الفساد

95% من جرائم إطلاق النار بالبلاد تسجل بالبلدات العربية

95% من جرائم إطلاق النار بالبلاد تسجل بالبلدات العربية

اعتقالات وحظر إقامة إفطار رمضاني للصحافيين بالقدس

اعتقالات وحظر إقامة إفطار رمضاني للصحافيين بالقدس

"الكابينيت" يبحث إمكانية التوصل لـ"تسوية سياسية" مع غزة

لافروف: لم نطلب العودة لمجموعة السبع

لافروف: لم نطلب العودة لمجموعة السبع

النقب: إلصاق أوامر هدم على بيوت في قرية الغراء

النقب: إلصاق أوامر هدم على بيوت في قرية الغراء

مظاهرة برام الله رفضا لعقوبات السلطة على غزة

مظاهرة برام الله رفضا لعقوبات السلطة على غزة

اعتقال فلسطيني تخطى السياج الأمني شرق غزة

اعتقال فلسطيني تخطى السياج الأمني شرق غزة

الأطفال المصابون بالتوحد أكثر عرضة لحساسية الطعام

الأطفال المصابون بالتوحد أكثر عرضة لحساسية الطعام

استعدادا للمونديال: إسبانيا تفوز على تونس بصعوبة

استعدادا للمونديال: إسبانيا تفوز على تونس بصعوبة

استعدادا للمونديال: فرنسا تقع بفخ التعادل أمام أميركا

استعدادا للمونديال: فرنسا تقع بفخ التعادل أمام أميركا

د. منار حسن: تدمير الحاضرة الفلسطينية جعل المرأة حبيسة الحيز الريفي

د. منار حسن: تدمير الحاضرة الفلسطينية جعل المرأة حبيسة الحيز الريفي

البروباغندا الإسرائيلية والإعلام العربي: لا بث إسرائيليًا للمونديال بالدول العربية

البروباغندا الإسرائيلية والإعلام العربي: لا بث إسرائيليًا للمونديال بالدول العربية

غزة تشيع شهداء

غزة تشيع شهداء "مليونية القدس"

إجراءات أمنية مشددة بسنغافورة تسبق قمة ترامب وكيم

إجراءات أمنية مشددة بسنغافورة تسبق قمة ترامب وكيم

نجاة مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية بغزة من صواريخ الاحتلال

نجاة مجموعة من مطلقي الطائرات الورقية بغزة من صواريخ الاحتلال

تركيا تتحصن بالجدران على طول الحدود مع سورية وإيران

تركيا تتحصن بالجدران على طول الحدود مع سورية وإيران

بدموع وحسرة تستذكر ياسمين حجير طفلتها المرحومة ندين

بدموع وحسرة تستذكر ياسمين حجير طفلتها المرحومة ندين