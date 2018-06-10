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شاهد مسلسل روزنا الحلقة 26
تاريخ النشر: 10/06/2018 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
تدور أحداث المسلسل حول الواقع الذي يعيشه السوريون وخاصة أهل حلب خلال الأزمة السورية، من خلال شخص يترك سوريا أثناء الحرب، ويعود إليها مرة أخرى محاولًا تغيير التاريخ.- اقرأ المزيد...
بسام كوسا-
جيانا عيد-
ندين تحسين بيك-
أحمد خليفة
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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