شاهد مسلسل طايع الحلقة 26

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه في تهريب الآثار، وخاصة أن - اقرأ المزيد...