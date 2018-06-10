X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 00:00 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل طريق الحلقة 26

تاريخ النشر: 19/06/2018 - آخر تحديث: 09:03

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل حول علاقة عشق بين حبيبين ينتميان إلى طبقتين مختلفتين فكريًا واجتماعيًا، لكن رغم هذا تتحول علاقة العشق والحب إلى زواج، فهل الاختلافات التي توجد بينهما - اقرأ المزيد...

عابد فهد

-

نادين نسيب نجيم

-

ختام اللحام

-

وفاء الموصللي

-

عبد الهادي الصباغ

-

نهلة عقل داوود

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل طريق الحلقة 31
شاهد مسلسل طريق الحلقة 28
شاهد مسلسل طريق الحلقة 29
شاهد مسلسل طريق الحلقة 22
شاهد مسلسل طريق الحلقة 18
شاهد مسلسل طريق الحلقة 19
شاهد مسلسل طريق الحلقة 16
شاهد مسلسل طريق الحلقة 15
شاهد مسلسل طريق الحلقة 14
شاهد مسلسل طريق الحلقة 11
شاهد مسلسل طريق الحلقة 13
شاهد مسلسل طريق الحلقة 9
شاهد مسلسل طريق الحلقة 8
شاهد مسلسل طريق الحلقة 6
شاهد مسلسل طريق الحلقة 7
شاهد مسلسل طريق الحلقة 4
شاهد مسلسل طريق الحلقة 30
شاهد مسلسل طريق الحلقة 27
شاهد مسلسل طريق الحلقة 24
شاهد مسلسل طريق الحلقة 23
شاهد مسلسل طريق الحلقة 21
شاهد مسلسل طريق الحلقة 20
شاهد مسلسل طريق الحلقة 17
شاهد مسلسل طريق الحلقة 12
شاهد مسلسل طريق الحلقة 10
شاهد مسلسل طريق الحلقة 5
شاهد مسلسل طريق الحلقة 2
شاهد مسلسل طريق الحلقة 3
شاهد مسلسل طريق الحلقة 1
شاهد مسلسل طريق الحلقة 25
شاهد مسلسل طريق الحلقة 20
من عرب 48
تحليلات: قضية سيغيف إخفاق إسرائيلي وإنجاز إيراني

تحليلات: قضية سيغيف إخفاق إسرائيلي وإنجاز إيراني

العليا للدولة: كيف ملكتم

العليا للدولة: كيف ملكتم "عطيرت كوهانيم" أراضي لفلسطينيين بسلوان؟

الإبقاء على معبر رفح مفتوحا حتى عيد الأضحى

الإبقاء على معبر رفح مفتوحا حتى عيد الأضحى

الأمم المتحدة: 68.5 مليون نازح ولاجئ في العالم

الأمم المتحدة: 68.5 مليون نازح ولاجئ في العالم

المحكمة تبت بملف قتلة عائلة دوابشة

المحكمة تبت بملف قتلة عائلة دوابشة

رهط: وفاة رضيع بعد غرقه خلال العيد ببركة بلاستيكية

رهط: وفاة رضيع بعد غرقه خلال العيد ببركة بلاستيكية

واشنطن تفصل 2300 طفل عن ذويهم في 5 أسابيع

واشنطن تفصل 2300 طفل عن ذويهم في 5 أسابيع

مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق وسط البلاد

مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق وسط البلاد

لتشجيع منتخب بلاده في روسيا: إنجليزي يقطع ألفي كيلومتر بالقارب!

لتشجيع منتخب بلاده في روسيا: إنجليزي يقطع ألفي كيلومتر بالقارب!

ما سبب الحريق في طائرة بعثة منتخب السعودية؟

ما سبب الحريق في طائرة بعثة منتخب السعودية؟

كوبر يتحدث عن جاهزية صلاح لمواجهة روسيا

كوبر يتحدث عن جاهزية صلاح لمواجهة روسيا

70 عاما على النكبة: صمود القدس الشريف 1948 (4/18)

70 عاما على النكبة: صمود القدس الشريف 1948 (4/18)

أهالي جلجولية يدعون لاجتماع عام ضد مصادرة أراضيهم

أهالي جلجولية يدعون لاجتماع عام ضد مصادرة أراضيهم

فتح تتهم حماس بقمع مظاهرة السرايا بغزة

فتح تتهم حماس بقمع مظاهرة السرايا بغزة

الداخلية تطلب سحب مواطنة مفارجة والمركزية ترفض

الداخلية تطلب سحب مواطنة مفارجة والمركزية ترفض

الاحتلال يمنع احتفالا بالقدس بيوم روسيا

الاحتلال يمنع احتفالا بالقدس بيوم روسيا

غوتيريش لا يستبعد حربا على غزة

غوتيريش لا يستبعد حربا على غزة

الاحتلال ينكل بمواطنين بالخليل ويجبرهم على خلع ملابسهم

الاحتلال ينكل بمواطنين بالخليل ويجبرهم على خلع ملابسهم