X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 00:00 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 26

تاريخ النشر: 21/06/2018 - آخر تحديث: 17:02

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل حول امرأة قاسية يمكن وصفها بأنها امرأة ليس لديها إنسانية تجاه البعيد أو القريب منها، بما فيهم أبنائها، كما أنها أنانية ولا تهتم إلا بنفسها - اقرأ المزيد...

سعاد عبد الله

-

داود حسين

-

جمال الردهان

-

باسمة حمادة

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 30
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 28
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 29
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 27
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 25
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 23
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 24
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 22
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 21
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 19
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 18
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 16
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 17
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 12
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 14
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 13
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 10
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 11
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 8
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 9
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 5
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 6
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 7
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 3
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 1
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 31
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 20
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 15
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 4
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 2
من عرب 48
5 حرائق بـ

5 حرائق بـ"غلاف غزة" والاحتلال يقصف غزة

اتهام سارة نتنياهو بالفساد الاحتيال وخيانة الأمانة

اتهام سارة نتنياهو بالفساد الاحتيال وخيانة الأمانة

"حارسات المسجد الأقصى خط أحمر"

مدمرة إيرانية وحاملة مروحيات تتجه إلى خليج عدن

مدمرة إيرانية وحاملة مروحيات تتجه إلى خليج عدن

عملية صنع قرار حرب حزيران/ يونيو 1967 في إسرائيل

عملية صنع قرار حرب حزيران/ يونيو 1967 في إسرائيل

16 امرأة قُتلن منذ مطلع العام والسلطات في سبات

16 امرأة قُتلن منذ مطلع العام والسلطات في سبات

نزوح آلاف السوريين هربا من قصف قوات النظام

نزوح آلاف السوريين هربا من قصف قوات النظام

تحديث إنستغرام لمدة الفيديو يحولها لمنافسة يوتيوب

تحديث إنستغرام لمدة الفيديو يحولها لمنافسة يوتيوب

نائب أردني يتطاول على مرضى السرطان وسخط مغرّدين

نائب أردني يتطاول على مرضى السرطان وسخط مغرّدين

تغطية مباشرة: فرنسا – بيرو

تغطية مباشرة: فرنسا – بيرو

أستراليا والدانمارك تفترقان بالتعادل الإيجابي 1-1

أستراليا والدانمارك تفترقان بالتعادل الإيجابي 1-1

إردان لا يستبعد عملية عسكرية شاملة للاحتلال بغزة

إردان لا يستبعد عملية عسكرية شاملة للاحتلال بغزة

تحالف السعودية يتأهب عسكريا ويتقدم باتجاه ميناء الحديدة

تحالف السعودية يتأهب عسكريا ويتقدم باتجاه ميناء الحديدة

الملك الأردني لميركل: لا استقرار دون إقامة دولة فلسطينية

الملك الأردني لميركل: لا استقرار دون إقامة دولة فلسطينية

أهالي الطيرة يتصدون لهدم منزل يحيى سلطاني

أهالي الطيرة يتصدون لهدم منزل يحيى سلطاني

مصادر أمنية إسرائيلية: سيكون من الصعب اتهام سيغيف بالخيانة

مصادر أمنية إسرائيلية: سيكون من الصعب اتهام سيغيف بالخيانة

رغم شطب الاعترافات.. أدلة دامغة تدين قتلة عائلة دوابشة

رغم شطب الاعترافات.. أدلة دامغة تدين قتلة عائلة دوابشة

تقرير: الاحتلال هدم 48 منزلا لفلسطينيين بزعم تنفيذ عمليات

تقرير: الاحتلال هدم 48 منزلا لفلسطينيين بزعم تنفيذ عمليات