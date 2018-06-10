X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 00:00 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 26

تاريخ النشر: 26/06/2018 - آخر تحديث: 15:02

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل حول امرأة قاسية يمكن وصفها بأنها امرأة ليس لديها إنسانية تجاه البعيد أو القريب منها، بما فيهم أبنائها، كما أنها أنانية ولا تهتم إلا بنفسها - اقرأ المزيد...

سعاد عبد الله

-

داود حسين

-

جمال الردهان

-

باسمة حمادة

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 30
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 31
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 28
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 29
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 27
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 25
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 24
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 22
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 23
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 21
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 20
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 19
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 18
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 16
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 17
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 15
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 12
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 14
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 13
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 10
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 11
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 9
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 8
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 6
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 7
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 5
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 4
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 3
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 1
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 2
من عرب 48
محمد صلاح والابتزاز السياسي..

محمد صلاح والابتزاز السياسي..

السماح للمقدسيين بتلقي خدمات مكتب العمل والسكان في القدس الغربية

السماح للمقدسيين بتلقي خدمات مكتب العمل والسكان في القدس الغربية

القدس: اعتقال محمود عبد اللطيف عند الإفراج عنه من سجن جلبوع

القدس: اعتقال محمود عبد اللطيف عند الإفراج عنه من سجن جلبوع

صفقة الأسلحة الإسرائيلية الهندية الضخمة تعود إلى العناوين

صفقة الأسلحة الإسرائيلية الهندية الضخمة تعود إلى العناوين

الأمراض المُعْدِيَة

الأمراض المُعْدِيَة

ألسنة النار تقترب من منازل مأهولة في سخنين

ألسنة النار تقترب من منازل مأهولة في سخنين

جامعة حيفا تتحول إلى البيت الأكاديمي لقوات الجيش والأمن

جامعة حيفا تتحول إلى البيت الأكاديمي لقوات الجيش والأمن

سورية: فصل مناطق سيطرة المعارضة شرق درعا إلى جزءين

سورية: فصل مناطق سيطرة المعارضة شرق درعا إلى جزءين

حريق شفاعمرو: أضرار بمحل تجاري ومنزلين وخطر انهيار مبنى

حريق شفاعمرو: أضرار بمحل تجاري ومنزلين وخطر انهيار مبنى

البرتغال تتأهل وتجرد إيران من المونديال

البرتغال تتأهل وتجرد إيران من المونديال

السعودية تخطف فوزا قاتلا من مصر

السعودية تخطف فوزا قاتلا من مصر

70 عاما على النكبة: معارك الجيوش العربية في حرب 1948 (1/19)

70 عاما على النكبة: معارك الجيوش العربية في حرب 1948 (1/19)

قصف إسرائيلي يستهدف مخازن أسلحة قرب مطار دمشق

قصف إسرائيلي يستهدف مخازن أسلحة قرب مطار دمشق

الخارجية الإسرائيلية توصي عدم التصويت على قانون

الخارجية الإسرائيلية توصي عدم التصويت على قانون "مذبحة الأرمن"

حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع أعلى من معدلها

حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع أعلى من معدلها

اعتقالات بالضفة والقدس مواجهات واقتحامات للمستوطنين بنابلس

اعتقالات بالضفة والقدس مواجهات واقتحامات للمستوطنين بنابلس

ارتفاع بأسعار النفط العالمية ومكاسب هامشية وليبيا مركز الحدث

ارتفاع بأسعار النفط العالمية ومكاسب هامشية وليبيا مركز الحدث

الاحتلال يدمر 4 منشآت زراعية ويجبر مقدسي على هدم منزله

الاحتلال يدمر 4 منشآت زراعية ويجبر مقدسي على هدم منزله