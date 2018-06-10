شاهد مسلسل فوق السحاب الحلقة 26

ملخص القصة:

تدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول شاب فقير، كان على علاقة حب بفتاة، تضطره الظروف للسفر إلى الخارج للبحث عن فرصة عمل، ولكنه يتحول للنقيض من - اقرأ المزيد...