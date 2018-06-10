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شاهد مسلسل قانون عمر الحلقة 26

تاريخ النشر: 12/06/2018 - آخر تحديث: 13:01

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول مهندس ميكانيكي يعمل في مركز صيانة سيارات، ويقع في حب ابنة صاحب مركز الصيانة، ثم يقع له حادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

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حمادة هلال

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حسن عبدالله

-

حجاج عبد العظيم

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لقاء سويدان

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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