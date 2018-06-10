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شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 26

تاريخ النشر: 11/06/2018 - آخر تحديث: 08:01

ملخص القصة:

في إطار درامي اجتماعي تدور أحداث المسلسل حول امرأة تنسى ما يدور حولها طول الوقت، مما يضطرها إلى أن تحتفظ بورقة وقلم لتدوين أبرز الأمور.

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حياة الفهد

-

محمد جابر

-

زهرة الخرجي

-

باسم عبدالأمير

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 22
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 25
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 23
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 20
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 27
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 21
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 24
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 17
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 18
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 16
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 14
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 15
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 12
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 13
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 10
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 11
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 8
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 9
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 5
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 6
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 7
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 3
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 4
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 2
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 1
شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 19
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