شاهد مسلسل أفراح إبليس (ج2) الحلقة 27

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل حول (همام) رجل الأعمال الصعيدي، وزوجته (جملات) التي تجلب خادمة بغرض العطف عليها، إلا أن (همام) يقع في حب هذه الخادمة، وعلى جانب آخر يحاول - اقرأ المزيد...