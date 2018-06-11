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شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 27

تاريخ النشر: 14/06/2018 - آخر تحديث: 16:00

ملخص القصة:

تدور احداث المسلسل حول التغيرات التي طرأت على مدينة الرياض خلال الخمسة عقود من الزمان، حيث يرصد ما يعرف بالطفرة والتحولات الفكرية التي طالت بعض المجتمع.

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ناصر القصبي

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عبد اﻹله السناني

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عبدالعزيز السكيرين

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ريماس منصور

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عبدالله المزيني

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سناء بكر يونس

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 28
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 24
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 21
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 18
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 14
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 15
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 12
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 13
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 10
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 11
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 9
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 8
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 7
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 6
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 4
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 3
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 2
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 1
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 30
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 25
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 26
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 23
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 22
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 20
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 19
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 16
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 17
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 29
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 5
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