شاهد مسلسل بركة الحلقة 27

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة - اقرأ المزيد...