X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 7:14 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 27

تاريخ النشر: 13/06/2018 - آخر تحديث: 11:01

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول شابين تعيش أسرة كلًا منهما في مستوى بسيط، ويسعى الشابين إلى تحقيق النجاح في عملهما، لكن نتيجة لعدد من الظروف لا ينجحان في القيام بذلك، - اقرأ المزيد...

مصطفى خاطر

-

أمير كرارة

-

هالة فاخر

-

محمد الصاوي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 22
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 25
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 24
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 29
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 26
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 23
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 20
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 19
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 21
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 17
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 18
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 16
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 15
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 12
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 14
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 13
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 10
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 11
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 8
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 9
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 7
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 5
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 6
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 3
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 4
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 2
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 1
شاهد مسلسل ربع رومي الحلقة 28
من عرب 48
الاحتلال يشكل لجنة لسلب حقوق الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال يشكل لجنة لسلب حقوق الأسرى الفلسطينيين

"عدالة" يطالب المستشار القضائي بتحقيق مستقل بقتل الشهيد أبو القيعان

الأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار يدين جرائم الاحتلال بغزة

الأمم المتحدة تصوت على مشروع قرار يدين جرائم الاحتلال بغزة

مياه الأمطار تتسبب بفيضانات وتغمر منازل ومحلات تجارية

مياه الأمطار تتسبب بفيضانات وتغمر منازل ومحلات تجارية

"دولة المواطنين" بين التشريع والواقع

إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

اعتقال فلسطيني بشبهة قتل جندي احتلال بمخيم الأمعري

اعتقال فلسطيني بشبهة قتل جندي احتلال بمخيم الأمعري

ليبرمان يحرض لإسقاط حكم حماس ويقيد إدخال الهيليوم لغزة

ليبرمان يحرض لإسقاط حكم حماس ويقيد إدخال الهيليوم لغزة

العراق: تحالف الصدر - العامري يخلط الأوراق ويبدد آمال العبادي

العراق: تحالف الصدر - العامري يخلط الأوراق ويبدد آمال العبادي

مونديال 2018: ميسي يخضع لفحص مفاجئ من فيفا!

مونديال 2018: ميسي يخضع لفحص مفاجئ من فيفا!

غريزمان: نمتلك القوة الضاربة لحصد كأس العالم

غريزمان: نمتلك القوة الضاربة لحصد كأس العالم

المثلث الجنوبي: 8 جرائم قتل قُيدت ضد مجهول!

المثلث الجنوبي: 8 جرائم قتل قُيدت ضد مجهول!

أرقام مُقلقة لإحصاءات عمالة الأطفال

أرقام مُقلقة لإحصاءات عمالة الأطفال

"ممر النكبة"... شارع في مدينة بيزون الفرنسية تضامنا مع الفلسطينيين

نتنياهو يقدم إفادته الأولى في

نتنياهو يقدم إفادته الأولى في "الملف 3000" في تحقيق استمر لـ5 ساعات

يافا: تمديد اعتقال المشتبه بقتل شقيقتيه...

يافا: تمديد اعتقال المشتبه بقتل شقيقتيه... "ذبحهما بسكين مُسننة حتى الموت"

حالة الطقس: أمطار متفرقة والتحذير من الفيضانات بالنقب والأغوار

حالة الطقس: أمطار متفرقة والتحذير من الفيضانات بالنقب والأغوار

ترامب: قمة سنغافورة جنبت العالم

ترامب: قمة سنغافورة جنبت العالم "كارثة نووية"