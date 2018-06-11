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شاهد مسلسل رسايل الحلقة 27
تاريخ النشر: 26/06/2018 - آخر تحديث: 04:00
ملخص القصة:
تدور أحداثه حول الأسر المصرية التي تنتمي للطبقة المتوسطة التي تعيش تحت خط الفقر وتعاني كثيرًا، من خلال فتاة تعيش مع والدها الذي يحال إلى المعاش، تحلم هذه - اقرأ المزيد...
مي عز الدين-
خالد سليم,-
عبدالرحمن أبو زهرة-
هاجر الشرنوبي, رزان مغربي-
محمود كمال
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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