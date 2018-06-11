شاهد مسلسل ضد مجهول الحلقة 27

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول (ندى) وهي موظفة بنك تنتمي للطبقة المتوسطة، متزوجة ولديها ابنة، لديها مشاكل مع زوجها بسبب ظروف عملها، وهو ما جعله يطلقها، ويحرمها من ابنتها، وتزداد - اقرأ المزيد...