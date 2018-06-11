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شاهد مسلسل طريق الحلقة 27

تاريخ النشر: 29/06/2018 - آخر تحديث: 19:02

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل حول علاقة عشق بين حبيبين ينتميان إلى طبقتين مختلفتين فكريًا واجتماعيًا، لكن رغم هذا تتحول علاقة العشق والحب إلى زواج، فهل الاختلافات التي توجد بينهما - اقرأ المزيد...

عابد فهد

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نادين نسيب نجيم

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ختام اللحام

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وفاء الموصللي

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عبد الهادي الصباغ

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نهلة عقل داوود

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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