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شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 27

تاريخ النشر: 09/07/2018 - آخر تحديث: 21:02

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل حول امرأة قاسية يمكن وصفها بأنها امرأة ليس لديها إنسانية تجاه البعيد أو القريب منها، بما فيهم أبنائها، كما أنها أنانية ولا تهتم إلا بنفسها - اقرأ المزيد...

سعاد عبد الله

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داود حسين

-

جمال الردهان

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باسمة حمادة

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
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شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 10
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شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 6
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