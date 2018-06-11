شاهد مسلسل فوضى الحلقة 27

ملخص القصة:

تدور الأحداث في واحد من أحياء الطبقة المتوسطة المستقرة في قلب المدينة والذي يجمع بين أشتاتًا من السكان المستقرين منذ زمن والنازحين إليه حديثًا، حول الشابين النازحين مؤخرًا - اقرأ المزيد...