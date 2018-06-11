شاهد مسلسل كل الحب كل الغرام الحلقة 27

ملخص القصة:

تدور الأحداث بالفترة من عام 1914 وحتى عام 1943، ضمن إطار رومانسي اجتماعي ووطني مرتبط بالأحداث التي طبعت هذه الحقبة من تاريخ لبنان، حيث نجد الفتاة اليتيمة (نسرين) - اقرأ المزيد...