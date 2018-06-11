شاهد مسلسل ليالي أوجيني الحلقة 27

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل حول إحدى الإميرات في فترة الأربعينات من القرن الماضي، تلك الحقبة الزمنية المميزة من تاريخ مصر بتواجد العديد من الجنسيات، حيث تحاول إثبات براءتها من - اقرأ المزيد...