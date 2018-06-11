شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 27

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول (زين) ضابط شرطة من قنا، يدخل في مواجهة شرسة مع (هتلر) الذي يجسده سيد رجب، وهو رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة، ويدبر - اقرأ المزيد...