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شاهد مسلسل الرحلة الحلقة 28
تاريخ النشر: 12/06/2018 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
تدور أحداث المسلسل حول مجموعة أشخاص، شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم (710) متجهة من بيروت إلى القاهرة، وركاب الرحلة وهم أبطال المسلسل الأساسيون، - اقرأ المزيد...
باسل خياط-
حنان مطاوع-
ريهام عبدالغفور-
وليد فواز
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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