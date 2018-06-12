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شاهد مسلسل فوق السحاب الحلقة 28
تاريخ النشر: 12/06/2018 - آخر تحديث: 02:01
ملخص القصة:
تدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة حول شاب فقير، كان على علاقة حب بفتاة، تضطره الظروف للسفر إلى الخارج للبحث عن فرصة عمل، ولكنه يتحول للنقيض من - اقرأ المزيد...
هاني سلامة-
ستيفاني صليبا-
ميرنا نور الدين-
باسم سمير-
وائل عبدالعزيز-
إيهاب فهمي
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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