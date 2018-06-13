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شاهد مسلسل أفراح إبليس (ج2) الحلقة 29
تاريخ النشر: 13/06/2018 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
تدور أحداث المسلسل حول (همام) رجل الأعمال الصعيدي، وزوجته (جملات) التي تجلب خادمة بغرض العطف عليها، إلا أن (همام) يقع في حب هذه الخادمة، وعلى جانب آخر يحاول - اقرأ المزيد...
جمال سليمان-
صابرين-
إيناس عز الدين-
رنا سماحة-
عفاف رشاد-
جمال عبدالناصر
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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