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شاهد مسلسل أيوب الحلقة 29
تاريخ النشر: 13/06/2018 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
تدور الأحداث حول شاب مكافح يبحث عن فرصة عمل مناسبة، وبالفعل يصبح موظف في بنك، لكن بعد فترة من العمل يتم تدبير مكيدة له، تتسبب في دخوله السجن - اقرأ المزيد...
مصطفى شعبان-
ميرهان حسين-
محمد لطفي-
ليال عبدالخالق-
ندى بهجت-
وليد عزت
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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