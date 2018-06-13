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شاهد مسلسل الحب الحقيقي الجزء الثاني الحلقة 29

تاريخ النشر: 13/06/2018 - آخر تحديث: 02:02

ملخص القصة:

بعد معاناة (نورا) بسبب حبيبها السابق (رامي) الذي بقى على مقربة منها في المزرعة حيث عمل متخفيًا لدى زوجها (راكان) تقرر (نورا) أن تعيش بسلام مع زوجها في - اقرأ المزيد...

باميلا الكيك

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نيكولا معوض (نيقولا معوض)

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نهلة عقل داوود

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جوليان فرحات

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أسعد رشدان

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إلياس الزايك

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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شاهد مسلسل الحب الحقيقي الجزء الثاني الحلقة 14
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شاهد مسلسل الحب الحقيقي الجزء الثاني الحلقة 11
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