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شاهد مسلسل الحب الحقيقي الجزء الثاني الحلقة 29
تاريخ النشر: 13/06/2018 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
بعد معاناة (نورا) بسبب حبيبها السابق (رامي) الذي بقى على مقربة منها في المزرعة حيث عمل متخفيًا لدى زوجها (راكان) تقرر (نورا) أن تعيش بسلام مع زوجها في - اقرأ المزيد...
باميلا الكيك-
نيكولا معوض (نيقولا معوض)-
نهلة عقل داوود-
جوليان فرحات-
أسعد رشدان-
إلياس الزايك
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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