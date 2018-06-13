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شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 29

تاريخ النشر: 13/06/2018 - آخر تحديث: 02:01

ملخص القصة:

تدور احداث المسلسل حول التغيرات التي طرأت على مدينة الرياض خلال الخمسة عقود من الزمان، حيث يرصد ما يعرف بالطفرة والتحولات الفكرية التي طالت بعض المجتمع.

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ناصر القصبي

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عبد اﻹله السناني

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عبدالعزيز السكيرين

-

ريماس منصور

-

عبدالله المزيني

-

سناء بكر يونس

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 27
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 24
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 21
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 18
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 28
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 26
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 22
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 25
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 23
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 20
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 19
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 16
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 17
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 14
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 13
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 15
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 12
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 10
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 11
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 8
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 9
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 7
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 3
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 6
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 4
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 1
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 2
شاهد مسلسل العاصوف الحلقة 5
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