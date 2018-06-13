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شاهد مسلسل الهيبة العودة الحلقة 29

تاريخ النشر: 13/06/2018 - آخر تحديث: 02:02

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل بعد أن يتم قتل (عليا) على يد أعداء الجبل، ثم يكبر ابنها وهدفه الثأر لوالدته، كما تتطرق الأحداث إلى حياة الذين يعيشون في الجبل وتجارة - اقرأ المزيد...

تيم حسن

-

نيكول سابا

-

رفيق علي أحمد

-

عبدالمجيد مجذوب

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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