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شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 29
تاريخ النشر: 10/07/2018 - آخر تحديث: 21:01
ملخص القصة:
تدور الأحداث في إطار كوميدي حول السفير السابق (نادر)، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعم في إحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه.- اقرأ المزيد...
يحيى الفخراني-
ميرفت أمين-
ندى موسى-
لطيفة فهمي-
أحمد مجدي-
شيماء سيف
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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