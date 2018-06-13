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شاهد مسلسل جوليا الحلقة 29
تاريخ النشر: 13/06/2018 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
تدور أحداث المسلسل حول (جوليا) وهي فتاة تعمل في مجال التمثيل ولكن ضمن الأدوار الثانوية، وﻷنها تطمح في الوصول إلى القيام بالأدوار الرئيسية وإثبات نفسها كممثلة ونجمة، تعيش - اقرأ المزيد...
ماغي بوغصن-
قيس شيخ نجيب-
تقلا شمعون-
ليليا الأطرش-
وسام صباغ-
سلطان ديب
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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