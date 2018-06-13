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شاهد مسلسل سك على أخواتك الحلقة 29

تاريخ النشر: 13/06/2018 - آخر تحديث: 02:02

ملخص القصة:

شاب بسيط ريفي، تهبط عليه ثروة من السماء، حيث يرث فجاءة ثروة ضخمة، ويفاجئ بوجود شقيقات له لم يتعرف عليهن من قبل، فيضطر أن يُقيم مع عائلته الثرية - اقرأ المزيد...

علي ربيع

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هنا الزاهد

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سهر الصايغ

-

ميرنا نور الدين

-

جيسي عبدو

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صلاح عبدالله

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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