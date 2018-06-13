X
حمل/ي التطبيق
موقع عرب 48
احصل/ي على آخر الأخبار مباشرة من تطبيقنا
★★★★★
10k+

تبقى 00:00 ساعة للإفطار

شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 29

تاريخ النشر: 29/06/2018 - آخر تحديث: 19:01

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل حول امرأة قاسية يمكن وصفها بأنها امرأة ليس لديها إنسانية تجاه البعيد أو القريب منها، بما فيهم أبنائها، كما أنها أنانية ولا تهتم إلا بنفسها - اقرأ المزيد...

سعاد عبد الله

-

داود حسين

-

جمال الردهان

-

باسمة حمادة

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 31
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 30
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 28
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 27
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 25
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 26
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 24
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 22
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 23
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 21
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 20
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 19
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 18
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 16
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 17
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 15
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 12
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 14
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 13
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 10
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 11
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 9
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 8
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 6
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 7
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 5
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 4
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 3
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 1
شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 2
من عرب 48
غزّة: شهيدان وأكثر من 310 إصابات بالرصاص الحي واستهدافُ مسعفين

غزّة: شهيدان وأكثر من 310 إصابات بالرصاص الحي واستهدافُ مسعفين

هدنة في الجنوب السوري

هدنة في الجنوب السوري "تمهيدًا لمصالحة"

المبعوثان الأميركيان خفضا توقعاتهما بشأن فرص نجاح

المبعوثان الأميركيان خفضا توقعاتهما بشأن فرص نجاح "صفقة القرن"

خلافات إدارة ترامب تطيح كبير موظفي البيت الأبيض

خلافات إدارة ترامب تطيح كبير موظفي البيت الأبيض

التحقيق مع نتنياهو مرّة أخرى الأسبوع المقبل

التحقيق مع نتنياهو مرّة أخرى الأسبوع المقبل

الاحتلال يدرس توسيع مساحة الصيد في غزّة إلى 12 ميلا

الاحتلال يدرس توسيع مساحة الصيد في غزّة إلى 12 ميلا

جمعة

جمعة "من غزة للضفة": مواجهات مع الاحتلال في الخليل والبيرة

شهادات موجعة حول الإعدامات في مصر...

شهادات موجعة حول الإعدامات في مصر... "مجازر باسم القانون"

القيم الاجتماعية سبب علمي للاكتئاب في عالم رأسمالي

القيم الاجتماعية سبب علمي للاكتئاب في عالم رأسمالي

الفيفا تُدافع عن معيار اللعب النظيف في كأس العالم

الفيفا تُدافع عن معيار اللعب النظيف في كأس العالم

تشيلسي يكسر طموح برشلونة

تشيلسي يكسر طموح برشلونة

قمة استخباراتية للموساد بحضور قادة مخابرات أنظمة عربية

قمة استخباراتية للموساد بحضور قادة مخابرات أنظمة عربية

150 ألف نازح إثر قصف النظام وحلفائه للجنوب السوري

150 ألف نازح إثر قصف النظام وحلفائه للجنوب السوري

الناصرة: استمرار البحث عن الشقيقتين نيسم وندى دفراوي

الناصرة: استمرار البحث عن الشقيقتين نيسم وندى دفراوي

نتنياهو يبحث تقديم الانتخابات مع الكتل الحريدية

نتنياهو يبحث تقديم الانتخابات مع الكتل الحريدية

مهلة 12 ساعة لفصائل المعارضة في درعا لقبول عرض

مهلة 12 ساعة لفصائل المعارضة في درعا لقبول عرض "التسوية" الروسي

مصرع محمد خديجة من قلنسوة دهسا قرب جلجولية

مصرع محمد خديجة من قلنسوة دهسا قرب جلجولية

انخفاض أسعار الوقود نهاية الشهر الجاري

انخفاض أسعار الوقود نهاية الشهر الجاري