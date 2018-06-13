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شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 29

تاريخ النشر: 04/07/2018 - آخر تحديث: 03:01

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل حول امرأة قاسية يمكن وصفها بأنها امرأة ليس لديها إنسانية تجاه البعيد أو القريب منها، بما فيهم أبنائها، كما أنها أنانية ولا تهتم إلا بنفسها - اقرأ المزيد...

سعاد عبد الله

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داود حسين

-

جمال الردهان

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باسمة حمادة

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 10
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