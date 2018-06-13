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شاهد مسلسل هارون الرشيد الحلقة 29
تاريخ النشر: 13/06/2018 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
تدور أحداث المسلسل حول الصراع الذي عاشه هارون الرشيد عندما استدعاه أخوه (الهادي) لكي يعزله، لولا تدخل والدته (الخيزران)، كما يتعرض للصراعات والدسائس التي كانت تدور في القصر - اقرأ المزيد...
قصي خولي-
كاريس بشار-
عبد المحسن النمر-
كندة حنا
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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