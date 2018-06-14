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شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 30

تاريخ النشر: 06/07/2018 - آخر تحديث: 22:01

ملخص القصة:

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول ‎السفير السابق (نادر)، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعم في إحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه.

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يحيى الفخراني

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ميرفت أمين

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ندى موسى

-

لطيفة فهمي

-

أحمد مجدي

-

شيماء سيف

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
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شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 31
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شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 12
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 10
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 11
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 8
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 9
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شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 6
شاهد مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 4
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