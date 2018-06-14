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شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 30

تاريخ النشر: 14/06/2018 - آخر تحديث: 02:02

ملخص القصة:

استكمالا للأجزء السابقة وفي إطار الكوميديا الاجتماعية يعود المسلسل بحلقات جديدة كوميدية تتناول الشارع السوري والمصالح الحكومية في سوريا وانتقادها.

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ديمة قندلفت

-

صفاء سلطان

-

نزار أبو حجر

-

رنا شميس

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 29
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 28
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 27
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 26
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 25
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 24
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 23
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 22
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 21
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 20
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 19
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 18
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 17
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 16
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 15
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 14
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 13
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 12
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 11
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 10
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 9
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 8
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 7
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 6
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 5
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 4
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 3
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 2
شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 1
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