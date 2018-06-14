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شاهد مسلسل بقعة ضوء 14 الحلقة 30
تاريخ النشر: 14/06/2018 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
استكمالا للأجزء السابقة وفي إطار الكوميديا الاجتماعية يعود المسلسل بحلقات جديدة كوميدية تتناول الشارع السوري والمصالح الحكومية في سوريا وانتقادها.- اقرأ المزيد...
ديمة قندلفت-
صفاء سلطان-
نزار أبو حجر-
رنا شميس
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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