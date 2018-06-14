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شاهد مسلسل جوليا الحلقة 30

تاريخ النشر: 14/06/2018 - آخر تحديث: 02:02

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل حول (جوليا) وهي فتاة تعمل في مجال التمثيل ولكن ضمن الأدوار الثانوية، وﻷنها تطمح في الوصول إلى القيام بالأدوار الرئيسية وإثبات نفسها كممثلة ونجمة، تعيش - اقرأ المزيد...

ماغي بوغصن

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قيس شيخ نجيب

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تقلا شمعون

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ليليا الأطرش

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وسام صباغ

-

سلطان ديب

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
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شاهد مسلسل جوليا الحلقة 28
شاهد مسلسل جوليا الحلقة 27
شاهد مسلسل جوليا الحلقة 26
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شاهد مسلسل جوليا الحلقة 22
شاهد مسلسل جوليا الحلقة 21
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شاهد مسلسل جوليا الحلقة 19
شاهد مسلسل جوليا الحلقة 18
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شاهد مسلسل جوليا الحلقة 16
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شاهد مسلسل جوليا الحلقة 14
شاهد مسلسل جوليا الحلقة 14
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شاهد مسلسل جوليا الحلقة 12
شاهد مسلسل جوليا الحلقة 11
شاهد مسلسل جوليا الحلقة 10
شاهد مسلسل جوليا الحلقة 9
شاهد مسلسل جوليا الحلقة 8
شاهد مسلسل جوليا الحلقة 7
شاهد مسلسل جوليا الحلقة 6
شاهد مسلسل جوليا الحلقة 5
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