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شاهد مسلسل رحيم الحلقة 30
تاريخ النشر: 14/06/2018 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
يرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري، حيث "رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه - اقرأ المزيد...
ياسر جلال-
محمد رياض-
طارق عبدالعزيز-
أحمد السقا-
حسن حسني-
نور
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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