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شاهد مسلسل ضد مجهول الحلقة 30
تاريخ النشر: 14/06/2018 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
تدور الأحداث حول (ندى) وهي موظفة بنك تنتمي للطبقة المتوسطة، متزوجة ولديها ابنة، لديها مشاكل مع زوجها بسبب ظروف عملها، وهو ما جعله يطلقها، ويحرمها من ابنتها، وتزداد - اقرأ المزيد...
غادة عبدالرازق-
حنان مطاوع-
أحمد سعيد عبدالغني-
خالد محمود
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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