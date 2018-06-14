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شاهد مسلسل عبرة شارع الحلقة 30
تاريخ النشر: 14/06/2018 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
تدور أحداث المسلسل حول امرأة قاسية يمكن وصفها بأنها امرأة ليس لديها إنسانية تجاه البعيد أو القريب منها، بما فيهم أبنائها، كما أنها أنانية ولا تهتم إلا بنفسها - اقرأ المزيد...
سعاد عبد الله-
داود حسين-
جمال الردهان-
باسمة حمادة
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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