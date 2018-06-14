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شاهد مسلسل كلبش(ج2) الحلقة 30
تاريخ النشر: 14/06/2018 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
تدور الأحداث بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث يتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب. وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد أن يتم قتل أهله وإصابته بإصابات بالغة من - اقرأ المزيد...
أمير كرارة-
هالة فاخر-
فتحي عبدالوهاب-
سارة الشامي-
محسن منصور-
محمد لطفي
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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