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شاهد مسلسل كل الحب كل الغرام الحلقة 30

تاريخ النشر: 14/06/2018 - آخر تحديث: 02:02

ملخص القصة:

تدور الأحداث بالفترة من عام 1914 وحتى عام 1943، ضمن إطار رومانسي اجتماعي ووطني مرتبط بالأحداث التي طبعت هذه الحقبة من تاريخ لبنان، حيث نجد الفتاة اليتيمة (نسرين) - اقرأ المزيد...

باسم مغنية

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كارول الحاج

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فادي إبراهيم

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خالد السيد

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

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