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شاهد مسلسل مع حصة قلم الحلقة 30

تاريخ النشر: 22/06/2018 - آخر تحديث: 21:02

ملخص القصة:

في إطار درامي اجتماعي تدور أحداث المسلسل حول امرأة تنسى ما يدور حولها طول الوقت، مما يضطرها إلى أن تحتفظ بورقة وقلم لتدوين أبرز الأمور.

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حياة الفهد

-

محمد جابر

-

زهرة الخرجي

-

باسم عبدالأمير

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

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