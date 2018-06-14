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شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 30
تاريخ النشر: 14/06/2018 - آخر تحديث: 02:02
ملخص القصة:
تدور الأحداث حول (زين) ضابط شرطة من قنا، يدخل في مواجهة شرسة مع (هتلر) الذي يجسده سيد رجب، وهو رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة، ويدبر - اقرأ المزيد...
محمد رمضان-
درة-
سيد رجب-
أحمد خالد صالح-
عايدة رياض-
دينا
سيتم عرض الحلقة فور توفرها...
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018
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