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شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 30

تاريخ النشر: 14/06/2018 - آخر تحديث: 02:02

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول (زين) ضابط شرطة من قنا، يدخل في مواجهة شرسة مع (هتلر) الذي يجسده سيد رجب، وهو رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة، ويدبر - اقرأ المزيد...

محمد رمضان

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درة

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سيد رجب

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أحمد خالد صالح

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عايدة رياض

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دينا

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 26
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 24
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 22
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 29
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 27
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 25
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 19
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 18
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 16
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 13
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 12
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 11
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 10
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 9
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 8
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 5
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 3
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 4
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 1
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 2
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 28
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 21
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 20
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 23
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 17
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 15
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 14
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 7
شاهد مسلسل نسر الصعيد الحلقة 6
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