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شاهد مسلسل هارون الرشيد الحلقة 30

تاريخ النشر: 14/06/2018 - آخر تحديث: 02:02

ملخص القصة:

تدور أحداث المسلسل حول الصراع الذي عاشه هارون الرشيد عندما استدعاه أخوه (الهادي) لكي يعزله، لولا تدخل والدته (الخيزران)، كما يتعرض للصراعات والدسائس التي كانت تدور في القصر - اقرأ المزيد...

قصي خولي

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كاريس بشار

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عبد المحسن النمر

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كندة حنا

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

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