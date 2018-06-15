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شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 31

تاريخ النشر: 18/06/2018 - آخر تحديث: 21:00

ملخص القصة:

تدور الأحداث حول المحامي مصري (فخر الدين) الذي أسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين الجدد «تنظيم» سلمي يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء بعيدًا عن مافيا المحاماة - اقرأ المزيد...

أحمد عز

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أحمد العوضي

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صبري فواز

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أروى جودة

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محمد جمعة

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محمود حجازي

سيتم عرض الحلقة فور توفرها...

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018

حلقات المسلسل
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 30
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 10
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 14
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 8
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 18
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 7
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 28
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 17
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 29
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 27
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 1
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 21
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 26
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 24
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 11
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 25
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 12
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 23
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 22
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 20
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 19
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 16
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 15
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 13
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 9
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 6
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 5
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 4
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 3
شاهد مسلسل أبو عمر المصري الحلقة 2
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